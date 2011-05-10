Мін’юст може оскаржити рішення за позовом Remington Worldwide Ltd. до України

Міністерство юстиції України проводить правовий аналіз рішення Арбітражного трибуналу від 28 квітня 2011 року, ухваленого у справі за позовом компанії Remington Worldwide Limited до держави Україна, на предмет наявності правових підстав для його відміни або визнання недійсним відповідно до Закону Швеції «Про арбітраж» 1999 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України з посиланням на міністра Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

За його словами, 28 квітня 2011 року Арбітражний трибунал Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма ухвалив арбітражне рішення у справі за позовом компанії Remington Worldwide Ltd. до держави Україна, яким відхилив більшість позовних вимог компанії Remington Worldwide Ltd. щодо заявлених порушень.

Позивач звернувся із запитом про арбітраж до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма проти держави Україна 22 вересня 2008 року. Компанія Remington Worldwide Ltd. звинувачувала Україну в порушенні умов Договору до Енергетичної хартії, ратифікованого Верховною Радою України 6 лютого 1998 року.

Заявлена компанією Remington Worldwide Ltd. сума позовних вимог становила 35 млн. 923 тис. 997,16 дол. США. Крім того, позивач звертався до Арбітражного трибуналу з проханням компенсувати витрати юристів, експертів, арбітражні витрати та відсотки до дати сплати.

Трибунал визнав порушення державою Україна лише одного положення пункту 1 ст. 10 Договору до Енергетичної хартії, зокрема, в частині створення стабільних, сприятливих та прозорих умов інвесторам інших договірних сторін.

Загальна сума, присуджена компанії Remington Worldwide Ltd. в якості компенсації збитків, завданих у зв’язку з порушенням зобов’язань, передбачених ст. 10 Договору до Енергетичної хартії, становить 4 млн. 493 тис. 464,97 дол. та річні відсотки на вказану суму з дати ухвалення арбітражного рішення до дати оплати присудженої суми в повному розмірі, згідно з середньою ставкою LIBOR за 3 місяці за відповідні періоди, збільшеної на 4 відсоткові пункти.

Арбітражні витрати сторони несуть в рівних частинах, а витрати, понесені сторонами в ході арбітражного провадження, кожна сторона несе самостійно.