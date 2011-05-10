Приватизація державних шахт найближчим часом не планується – Макуха

В Україні у найближчому майбутньому не планується активізувати процес приватизації державних вуглевидобувних підприємств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Володимир МАКУХА.

"Поки що якихось дій щодо приватизації у нас сьогодні не намічено", - сказав він.

Також В.МАКУХА повідомив, що міністерство розробило і в середу, 11 травня, подає на розгляд уряду проект закону України про оптимізацію всіх питань, пов`язаних із передачею держшахт у оренду. "Він дозволить нам ефективніше вирішувати питання, пов`язані з приватизацією шахт", - зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, що Міненерговугілля в 2011 році має намір почати приватизацію вуглевидобувних підприємств (пілотні проекти) за участю Фонду державного майна України.

1 березня ц.р. міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна планує протягом трьох років завершити приватизацію державних шахт.

Також він повідомив, що закон про приватизацію вугільних підприємств планується прийняти вже поточного року.

***За оцінками фахівців проекту Європейського Союзу за програмою підтримки вугільного сектора України, в 2011 році Україна може реалізувати 6-10 пілотних проектів із приватизації вугільних шахт.

Експерти ЄС, які працювали в Україні, прийшли до висновку, що до 2015 року в країні не повинно залишитися жодної шахти в державній власності. Тоді до 2020 року обсяг видобутку вугілля в Україні зросте за різними оцінками від 14 до 35%.

За оцінками ЄС, комерційні запаси вугілля в Україні становлять 37,6 млрд. тонн, зокрема 19,7 млрд. тонн газової групи.