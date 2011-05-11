Ціна нафти зростає через ситуацію на Міссісіпі

На торгах у середу, 11 травня, ціни на нафту зростають на фоні побоювань про можливі перебої з постачаннями палива на світовий ринок внаслідок розливу річки Міссісіпі.

Зокрема, вартість червневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже підвищилися на 0,14 долара, або на 0,13% - до 104,02 долара за барель.

Ціна червневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,12 долара, або на 1,10% - до 117,75 долара за барель.

Рівень води в одній з найбільших річок США Міссісіпі в найближчі дні може стати одним з рекордних за весь час вимірювань, з регіону евакуювали тисячі людей.

Також на настрої інвесторів впливають дані з Китаю, згідно з якими річні темпи зростання споживчих цін в країні в квітні склали 5,3%, що на 0,1 процентного пункту вище за прогнози аналітиків, передає Bloomberg.