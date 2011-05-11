КМУ сьогодні розгляне питання про передачу ФДМУ держпакетів енергокомпаній, які виставляють на приватизацію
11 травня на засіданні уряду розглянуть питання про передачу Фондові державного майна України державних пакетів акцій енергогенеруючих та енергопостачальних підприємств, які досі перебували в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Про це йдеться в порядку денному засідання Кабінету міністрів.
Мова йде про дві теплові генерації і дев`ять обленерго, які уряд планує приватизувати у 2011 році. Нагадаємо, що Кабінет міністрів (розпорядженням № 310 від 11 квітня ц.р.) вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» та «Закарпаттяобленерго», 46 % «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».
Старший економіст Міжнародного центру політичних досліджень Ільдар ГАЗІЗУЛЛІН вважає, що принципове рішення про приватизацію енергетики було прийнято ще в 1990-х. «Зараз мова йде про відновлення розпочатого тоді процесу, тому що за останні 10 років ще раз можна було переконатися, що за більшістю фінансово-економічних показників держпідприємства показали гірші результати, ніж приватні», - зазначає він.
На думку І.ГАЗІЗУЛЛІНА, для поліпшення ситуації в електроенергетичній галузі уряд повинен продовжити виконання директив Договору про Європейське енергетичне співтовариство, до якого Україна приєдналася в лютому 2011 року. «Адаптація європейського законодавства буде вигідна і бізнесу, і споживачам», - вважає він.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 11 квітня ц.р. № 310-р затвердив перелік енергогенеруючих та енергорозподільчих компаній, державні пакети акцій яких підлягають приватизації цього року. Відповідно до тексту розпорядження, на продаж планують виставити 25% держпакету акцій ВАТ «Дніпроенерго» і 45,1% ВАТ «Західенерго», а також ряд держпакетів обленерго. Експерти вважають, що в результаті приватизації цих активів можна буде отримати до 1 млрд. дол.