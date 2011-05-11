Кабмін відклав розгляд держпрограми приватизації

Кабінет Міністрів України вирішив зняти з порядку денного свого сьогоднішнього засідання розгляд законопроекту «Про Державну програму приватизації».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Фонду державного майна Олександр РЯБЧЕНКО.

«Питання не розглядалося, воно зняте з порядку денного», - сказав голова ФДМУ, не уточнивши подробиць причин такого рішення.

Нагадаємо, на порядку денному засідання Кабінету міністрів сказано, що 11 травня на засіданні буде розглянуто питання про передачу Фонду державного майна України державних пакетів акцій енергогенеруючих і енергопостачальних підприємств, які досі знаходилися в управлінні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Йдеться про дві теплові генерації і дев`ять обленерго, які уряд планує приватизувати в 2011 році. Нагадаємо, що Кабінет міністрів (розпорядженням №310 від 11 квітня ц.р.) вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».