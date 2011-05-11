Росія з 1 червня може збільшити мито на експорт нафти

Експортне мито на російську нафту з 1 червня може зрости до 463-466,5 дол. за тонну, пільгове мито може скласти 218-220 дол. за тонну, на світлі нафтопродукти - 310-312,5 дол., на темні - 216-218 дол. за тонну.

Про це повідомив журналістам начальник звідно-аналітичного відділу Мінфіну РФ Олександр САКОВИЧ, передає РІА “Новости”.

«З 15 квітня по 10 травня середня ціна моніторингу склала 117,38 долара за барель. Якщо в дні, що залишилися, ціна буде в діапазоні 112-116 доларів, то за весь період моніторингу ціна складе 116,43-117,14 долара за барель», - повідомив О.САКОВИЧ.

Якщо додаткове підвищення експортного мита на бензин, введене на початку травня, збережеться, то відповідно мито на бензин складе 418-420 доларів за тонну, а в разі скасування підвищення це мито дорівнюватиме миту на світлі нафтопродукти.

Нагадаємо, експортне мито на російську нафту з 1 травня збільшилося на 30 доларів (7%) - до 453,7 долара за тонну з 423,7 долара; пільгове мито на нафту Східного Сибіру і Північного Каспію - до 211,7 долара за тонну із 191 долара.