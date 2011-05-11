Кабмін передав ФДМУ держпакети 11 енергокомпаній для приватизації

Кабінет Міністрів України вирішив передати від НАК «Енергетична компанія України» Фонду державного майна державні пакети акцій щодо 2-х енергогенеруючих і 9-ти енергопостачальних компаній, які планується реалізувати цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО з посиланням на рішення, прийняте на засіданні уряду в середу.

«Так, рішення прийняте. Це технічна процедура», - сказав міністр.

Нагадаємо, що після здійснення фактичної передачі держпакетів Фонд держмайна планує затвердити пооб’єктний план-графік приватизації енергокомпаній. ФДМУ розраховує, що перший конкурс відбудеться в червні-липні.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів (розпорядженням №310 від 11 квітня ц.р.) вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпробленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкассиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 11 квітня ц.р. №310-р затвердив перелік енергогенеруючих і енергорозподільних компаній, державні пакети акцій яких підлягають приватизації цього року.

Відповідно до тексту розпорядження, цього року на продаж планується виставити 25% держпакета акцій ВАТ «Дніпроенерго» і 45,1% ВАТ «Західенерго», а також ряд держпакетів обленерго. Експерти вважають, що в результаті приватизації цих активів можна буде виручити майже 1 млрд. дол.