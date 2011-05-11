Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає фарсом судовий розгляд її скарги про незаконність порушення кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналістам після того, як залишила залу засідань Печерського райсуду Києва.

«Цей суд перетворили у фарс. Так само, як у нас Генеральна прокуратура займається фарсом і політичними репресіями, так само суд, будучи департаментом Адміністрації Президента, теж займається фарсом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, за її словами, у судовому засіданні братиме участь її захисник Сергій ВЛАСЕНКО, а вона повернеться на тому етапі судового розгляду, коли сторони надаватимуть свої пояснення до матеріалів, які стали підставою для порушення кримінальної справи.

«Я не перший раз у судовому процесі і дуже добре знаю, як це робиться: оголошується перелік матеріалів, які є у справі, і якщо сторони хочуть якийсь окремий документ послухати, він оголошується, але ніколи не читається вся справа, аркуш в аркуш, це просто намагаються взяти і засоби масової інформації, і депутатів, і громадськість ізмором і довести до фарсу слухання справи», - переконана вона.

У свою чергу, С.ВЛАСЕНКО нагадав, що обсяг матеріалів, які стали підставою для порушення кримінальної справи, становить близько 1150 аркушів.