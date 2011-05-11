«Енергоатом» розраховує в жовтні почати узгодження з ЄБРР умов кредитування

НАЕК «Енергоатом» розраховує в жовтні почати узгодження з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Агентством Європейського Союзу з атомної енергетики Euroatom умов залучення кредиту в розмірі близько 800 млн. євро на виконання комплексної програми підвищення безпеки українських атомних електростанцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник генерального директора відособленого підрозділу «Енергоатома» «Атомпроектінжиніринг» Геннадій САЗОНОВ.

За його словами, до переговорів сторони приступлять лише після завершення проведення екологічної оцінки проекту програми, яку наразі на замовлення НАЕК проводить міжнародна компанія Poyry.

"Самі переговори за умовами кредитної угоди почнуться після того, як ми їм здамо звіт про оцінку. Тобто це жовтень-листопад", - сказав Г.САЗОНОВ.

Нагадаємо, для виконання екологічної оцінки «Енергоатом» раніше провів конкурс із вибору незалежного консультанта, за результатами якого наприкінці березня підписав відповідний контракт із міжнародною компанією Poyry.

Послуги консультанта фінансуються за рахунок наданого «Енергоатому» гранту від ЄБРР.

Г.Сазонов нагадав, що раніше українська сторона розробила два проекти техніко-економічного обгрунтування реалізації комплексної програми підвищення безпеки АЕС, один із яких було направлено наприкінці січня ЄБРР і Euroatom для вивчення й можливості ухвалення рішення про надання кредитних коштів.

Заступник генерального директора повідомив, що згідно з ТЕО, попередня вартість реалізації програми становить близько 1,2 млрд. євро, з яких 30%, або близько 400 млн. євро, "Енергоатом" планує профінансувати за рахунок власних коштів, а решту 70%, або близько 800 млн. євро, залучити як кредит у ЄБРР і Euroatom.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2010 року керівництво НАЕК заявляло про плани залучити понад 1 млрд. євро у ЄБРР і Euroatom на реалізацію програми підвищення безпеки АЕС.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.