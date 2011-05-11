Електрозахистом відключено від енергомережі другий енергоблок Запорізької АЕС

Енергоблок №2 Запорізької АЕС сьогодні о 15.25 відключено від енергомережі через спрацьовування електричного захисту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, реакторна установка блоку знаходиться на потужності. Причини спрацьовування електрозахисту встановлюються.

Наразі на ЗАЕС у роботі знаходяться 3 енергоблоки, що несуть сумарне навантаження в 2 940 МВт.

Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні станції становить 8-12 мікрорентген на годину і відповідає природному радіаційному фону в місці розташування АЕС.