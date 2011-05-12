Другий енергоблок Запорізької АЕС знову підключено до енергомережі
14:03, 12 травня 2011Енергетика
0
Сьогодні о 9.28 енергоблок № 2 Запорізькій АЕС було підключено до енергомережі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП НАЕК «Енергоатом». Згідно з повідомленням, станом на 10:30 навантаження на блоці 445 МВт.
Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентгенів на годину, що відповідає природному радіаційному фону у місці розташування Запорізької АЕС.
Як повідомляв УНІАН, 11 травня о 15:25 енергоблок № 2 Запорізькій АЕС було відключено від енергомережі через спрацювання електричного захисту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter