Другий енергоблок Запорізької АЕС знову підключено до енергомережі

Сьогодні о 9.28 енергоблок № 2 Запорізькій АЕС було підключено до енергомережі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП НАЕК «Енергоатом». Згідно з повідомленням, станом на 10:30 навантаження на блоці 445 МВт.

Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентгенів на годину, що відповідає природному радіаційному фону у місці розташування Запорізької АЕС.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня о 15:25 енергоблок № 2 Запорізькій АЕС було відключено від енергомережі через спрацювання електричного захисту.