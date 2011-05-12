«Енергоатом» за 4 місяці збільшив виробництво електроенергії на 2,8%

За оперативними даними, енергогенеруючі потужності, що знаходяться в управлінні НАЕК «Енергоатом», у січні-квітні ц.р. збільшили виробництво електроенергії на 2,8%, або 828,6 млн. кВт/год., порівняно з січнем-квітнем 2010 року – до 30,495 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, АЕС компанії у квітні ц.р. збільшили виробництво електроенергії на 3,46% порівняно з квітнем 2010 р. – до 7,058 млрд. кВт/год.

Зокрема, за 4 місяці ц.р. Хмельницька АЕС (ХАЕС) збільшила виробництво електроенергії на 14,85% – до 5,752 млрд. кВт/год., Запорізька АЕС (ЗАЕС) – на 5,8% – до 14,572 млрд. кВт/год.

Водночас Рівненська АЕС (РАЕС) у січні-квітні ц.р. скоротила виробництво – на 8%, до 4,812 млрд. кВт/год., Південно-Українська АЕС (ПУАЕС) без урахування каскаду ГЕС-ГАЕС – на 5,4%, до 5,276 млрд. кВт/год.

Виробництво електроенергії на Ташлицькій ГЕС і Олександрівській ГАЕС, що входять до складу Південного енерговузла, у січні-квітні ц.р. зросло на 7,2% – до 78.7 млн. кВт/год.

На генеруючих потужностях відокремленого підрозділу «Донузлавська ВЕС», що перейшов в управління компанії у 2009 році, у січні-квітні ц.р. вироблено 2,9 млн. кВт/год. електроенергії, що майже в 2,5 разу більше, ніж у січні-квітні минулого року.

За оперативними даними, за 4 місяці ц.р. «Енергоатом» відпустив ДП «Енергоринок» електроенергії на суму 6,1 млрд. грн., за квітень – на 1,5 млрд. грн.

Частка генеруючих мощностей компанії у вітчизняному виробництві електроенергії у січні-квітні ц.р. становила 46,1%, у квітні – 48,1%.

Коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) АЕС у січні-квітні ц.р. становив 76,4% проти 74,3% у січні минулого року. При цьому, за підсумками 4 місяців ц.р. найбільший КВВП був зафіксований на ХАЕС – 99,9%, найменший – на РАЕС – 59%.

У січні-квітні 2011 р. зафіксовано 5 облікових порушень у роботі АЕС проти 6 порушень за підсумками аналогічного періоду 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, НАЕК «Енергоатом» прогнозує, що в 2011 році корисна відпустка електроенергії генмощностями компанії складе 83,4 млрд. кВт/ч.

Довідка УНІАН. ГП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації усіх АЕС країни.

У 2010 році «Енергоатом» збільшив виробництво електроенергії на 7,2%, або 6,204 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 89,36 млрд. кВт/год.