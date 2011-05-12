ЄБРР готовий надати Україні 1 млрд. дол. на модернізацію ГТС

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) готовий надати Україні кредит на 5 років під реалізацію проекту модернізації газотранспортної системи.

Про це з інтерв`ю газеті «День» заявив директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК.

За його словами, з 2009 року вартість проекту комплексної модернізації ГТС зросла з 1,5-2 млрд. дол. до 3-5 млрд. дол., з яких 1 млрд. дол. може бути наданий банком. На думку А.КУУСВЕКА, першочерговим проектом у рамках програми модернізації ГТС може стати модернізація і реконструкція газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород».

При цьому він відзначив, що однією з основних умов виділення грошей буде подальше реформування нафтогазового сектору, зокрема, шляхом проведення реструктуризації НАК «Нафтогаз України» з розділенням функцій видобутку, транзиту, придбання й продажу газу.

«Повинні з`явитися окремі компанії з видобутку, транзиту, продажу й купівлі газу із зрозумілим менеджментом, прозорою структурою управління і фінансів. Вони повинні стати прибутковими якщо не одразу, то в майбутньому», – відзначив А.КУУСВЕК.

При цьому директор ЄБРР в Україні не виключив фінансової участі банку в проекті модернізації ГТС навіть у разі створення відповідного консорціуму за участю російського «Газпрому».

«Не виключено. Але все залежатиме від структури, у кого буде контрольний пакет, чи буде ЄС в числі учасників тощо», – сказав А.КУУСВЕК, відзначивши при цьому, що останній візит до України прем`єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА не дав певної відповіді з приводу такого формату співпраці.

А.КУУСВЕК також не виключив, що одним з можливих джерел фінансування проекту може стати вихід «Нафтогазу України» на IPO. «Це вписується в план необхідних реформ в енергетичному секторі. Крім того, залучені фінанси дійсно можна використовувати на оновлення нафтогазових мереж», – відзначив банкір.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2009 року Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, ЄБРР заявили про готовність надати Україні 1,7 млрд. дол. кредиту на закупівлю газу й газові реформи. ЄБРР, зокрема, заявляв про готовність виділити 300 млн. дол. для поповнення оборотного капіталу НАК «Нафтогаз України» на закупівлю газу для закачування до підземних сховищ, а також 450 млн. дол. для фінансування інвестиційних програм з реабілітації існуючої системи транзиту газу.

Наприкінці квітня ц.р. на зустрічі з членом Єврокомісії з питань розвитку Андрісом ПІБАЛГСОМ перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ заявив, що перший етап проекту модернізації української ГТС почнеться вже влітку цього року.

Загалом Міненерговугілля має намір залучити 6,5 млрд. дол. на реалізацію інвестиційних проектів з модернізації ГТС України до 2018 року. Зокрема, на модернізацію і реконструкцію газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород» планується залучити 1,3 млрд. дол.

Раніше очікувалося, що в середині 2011 року міжнародні банки нададуть Україні перший транш у розмірі 308 млн. дол. на модернізацію магістрального газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород».

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів, розподільних мереж, газосховищ, компресійних і газовимірювальних станцій. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі.

ГТС України складається з магістральних газопроводів протяжністю 37,6 тисяч кілометрів в однонитковому обчисленні, із 71 компресорної станції загальною потужністю 5405 МВт. Пропускна спроможність на кордоні РФ з Україною становить 288 млрд. куб. м, на кордоні України з Польщею, Румунією, Білоруссю, Молдовою – 178,5 млрд. куб. м, зокрема з країнами ЄС – 142,5 млрд. куб. м.