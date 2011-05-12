ВР ухвалила закон щодо списання боргів підприємств ПЕК за податками та зборами

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України" щодо питань оподаткування природного газу та електричної енергії.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 263 народних депутата з 357, зареєстрованих в сесійній залі.

Метою прийняття закону є покращення фінансового становища підприємств, що виробляють, транспортують та постачають теплову та електричну енергію, незалежно від форми власності; суб’єктів господарювання, що провадять діяльність, пов’язану з постачанням природного газу та електричної енергії за регульованим тарифом; Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її дочірніх компаній ДК "Газ України", ДК "Укртрансгаз", ДК "Укргазвидобування", ДАТ "Чорноморнафтогаз"

Законом передбачається списання заборгованості зазначених підприємств перед бюджетом за податками та зборами, що виникли станом на 31 грудня 2010 року.

Крім того, встановлено попередження значних додаткових податкових нарахувань, які виникнуть внаслідок реалізації положень, передбачених у проекті Закону України "Деякі питання списання заборгованості за спожитий природний газ і електричну енергію"

Законом пропонується списати заборгованість перед бюджетом підприємств, які брати участь у списанні заборгованості відповідно до законопроекту "Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію" на загальну суму понад 24 млрд. грн.