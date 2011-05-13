Тимошенко: Росія ціни на газ знизить, лише запропонувавши "спеціальні політичні умови"

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що Україні можуть запропонувати зниження ціни на природний газ лише за "спеціальними політичними умовами".

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона заявила 12 травня під час судового засідання.

"Якщо ми хочемо бути незалежною, вільною, сильною державою, нам не можна випрошувати спеціальні ціни, тому що під спеціальні ціни нам завжди будуть давати спеціальні політичні умови", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому екс-прем`єр запропонувала суду долучити до справи публічні заяви керівництва Росії та України, в яких сторони визнали вигідність газових контрактів, укладених в 2009 році. "Я прошу долучити до справи заяви, які робилися президентом Росії і Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ про те, що для України є великим благом перехід на ринкові ціни, як на газ, так і на транзит, тому що це знімає політичні гачки з України і виводить формування ціни на газ з політичної площини в економічну", - зазначила вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, чинна українська влада свідомо у переговорах з Росією наполягає на встановленні пільгової ціни на природний газ для України. "ЯНУКОВИЧ і АЗАРОВ свідомо не хочуть домовлятися про вигідну для України ціну на газ, тому що їх мета – довести до банкрутства НАК "Нафтогаз України", створити передумови для того, щоб Україна втратила НАК "Нафтогаз" і газотранспортну систему, коли її доведеться віддавати за борги, але мотивуючи тим, що висока ціна на газ, створювати спільне підприємство з "Газпромом". Крім того, вже можна побачити і політичні наслідки: коли у зв’язку з високою ціною на газ треба вступати до Митного Союзу і взагалі віддати всю державну власність України", - підкреслила екс-прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що, переслідуючи її за газові угоди, влада намагається, з одного боку, перекласти з себе відповідальність за свої зрадницькі дії, а з іншого – забезпечити надприбутки своєму олігархічному оточенню.

"Сьогодні, здаючи національні інтереси України, вони не для народу України "здобувають" пільгові ціни на газ, а для своєї власності, для своїх підприємств, для олігархів, кланів. І це означає, що за рахунок здачі національних інтересів просто будуть надприбутки у певної кількості кланів, які оточують ЯНУКОВИЧА", - сказала екс-прем`єр.

Вона також звернула увагу суду на те, що згідно з постановою Генеральної прокуратури, її висувається звинувачення в тому, що Україна унаслідок підписаних у 2009 році угод отримувала весь обсяг природного газу за ціною 450 доларів за тисячу кубічних метрів. "Якщо цю фальсифікацію не приберуть, то тоді взагалі в країні немає нічого – ані суду, ані слідства... Явна неправда, і ця неправда виникає з двох документів, які є у кримінальній справі, і які зроблені вже сьогоднішньою Службою безпеки України і Генеральною прокуратурою", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, згідно з довідкою комісійної перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності НАК "Нафтогаз України" (від 11 квітня 2011 року), яка була надана за дорученням чинного уряду і керівництва Національної акціонерної компанії, фактичний середньозважений рівень цін на 2009 рік становив 232,98 доларів за тисячу кубометрів.

"Ви своїх власних експертиз не читаєте? Ви вважаєте, що в суспільстві невігласи сидять? Середня ціна – 232,98 доларів, а в постанові про порушення кримінальної справи, вводячи суспільство в оману, написано 450 доларів. Навіщо такий обман, і навіщо тоді свої власні експертизи робити?", – зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.