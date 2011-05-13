Нафта дешевшає через побоювання уповільнення зростання світової економіки

Ціни на нафту на світових торгах у п`ятницю, 13 травня, падають на фоні побоювань, що зростання світової економіки сповільниться через високі ціни на сировину.

Зокрема, вартість червневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже знизилася на 0,5 долара, або на 0,51% - до 98,47 долара за барель.

Ціна червневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знизилася на 0,08 долара, або на 0,07% - до 112,9 долара за барель.

Міжнародне енергетичне агентство (штаб-квартира в Парижі) у своєму звіті знизило оцінку за споживанням палива в світі на 190 тисяч барелів на день, або на 0,2%. Попит буде зростати на 1,3 мільйона барелів на день, або 1,5%, передає Bloomberg.