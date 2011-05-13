Ціна бензину продовжує зростати

З 6 по 13 травня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,1-0,5% (у середньому на 0,3%).

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», із 6 по 13 травня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 – збільшилися на 0,3% - з 9,42 грн./літр до 9,45 грн./літр; бензин А-92 – збільшилися на 0,3% - з 9,82 грн./літр до 9,85 грн./літр; бензин А-95 – збільшилися на 0,5% - з 10,17 грн./літр до 10,22 грн./літр; дизельне пальне – збільшилися на 0,1% - з 9,81 грн./літр до 9,82 грн./літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.