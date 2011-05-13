«Укргазвидобування» має намір інвестувати 1,7 млрд. грн. у модернізацію Шебелинського ГПЗ

Найбільша в Україні газовидобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», має намір інвестувати 1,7 млрд. грн. у будівництво установки ізомеризації й установки гідроочищення дизпального на Шебелинському газопереробному заводі (Харківська обл.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні зазначається, що одним із пріоритетних завдань ДК «Укргазвидобування» є проведення модернізації Шебелинського ГПЗ, яка дозволить довести якість пального до європейських стандартів.

Наразі компанія здійснює пошук джерел фінансування проекту. В умовах надвисокого податкового тиску всі обігові кошти ДК «Укргазвидобування» направляє на виплату заробітних плат і видобуток вуглеводнів.

Також у компанії зазначають, що в квітні 2011 року переробка сировини на Шебелинському ГПЗ збільшилася до 63,5 тис. тонн, що на 800 тонн (1,3%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. В квітні виробництво світлих нафтопродуктів становило 53,8 тис. тонн, із них автомобільних бензинів – 37,1 тис. тонн, дизпального – 15,8 тис. тонн. Усього з початку року переробка на ГПЗ становила 223 тис. тонн при глибині переробки 86%.

Довідка УНІАН. Шебелинський ГПЗ, який входить до складу управління з переробки газу й газового конденсату найбільшої газовидобувної компанії ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", виробляє бензини марки А-80, А-92, А-95 і А-98 за технологією і на обладнанні американської компанії UOP, яка в 1997 році виступила генпідрядником при реконструкції ГПЗ.

Нафтопродукти, що виробляються Шебелинським ГПЗ, реалізуються через мережу автозаправних станцій, які працюють під брендом "Нафтогаз".

Загальна потужність Шебелинського ГПЗ на сьогодні становить 1,05 млн. тонн сировини на рік.