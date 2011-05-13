Україна у І кварталі збільшила імпорт газу в 2,4 разу

Україна у січні-березні 2011 року збільшила імпорт природного газу у 2,4 разу порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 4 млрд. 716,458 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, обсяг імпорту природного газу у січні-березні у загальному обсязі імпорту становив 25,5%.

Водночас, як зазначили у Держкомстаті, у січні-березні Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 5,3% порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 1 млрд. 40,816 млн. дол. Обсяг імпорту нафти у загальному обсязі імпорту за вказаний період становив 5,6%.

Експорт природного газу і сирої нафти з газовим конденсатом у січні-березні Україна не здійснювала.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна збільшила імпорт природного газу на 17,7% порівняно з 2009 роком – до 9 млрд. 392,940 млн. дол. Обсяг імпорту природного газу у 2010 році у загальному обсязі імпорту становив 15,5%.

У 2010 році Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 39,5% порівняно з 2009 роком – до 4 млрд. 171,265 млн. дол. Обсяг імпорту нафти у загальному обсязі імпорту в 2010 році становив 6,9%.