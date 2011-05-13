Соболєв: ВР вчора ухвалила два закони, які фактично ведуть до банкрутства «Нафтогазу»

Прем’єр-міністр опозиційного уряду, заступник голови фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій СОБОЛЄВ заявляє, що Верховна Рада України 12 травня ухвалила два закони, які фактично ведуть до банкрутства НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

С.СОБОЛЄВ нагадав, що вчора парламент ухвалив два закони, які стосуються списання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію великими енергокомпаніями перед НАК «Нафтогаз України».

Він наголосив, що, зокрема, передбачається списати 26 млрд. грн. боргів приватних компаній, облгазів та обленерго перед держбюджетом і «Нафтогазом».

«Якщо Президент підпише ці закони, то це буде списання боргу не тільки перед державним бюджетом, а це стане фактичним доведенням до банкрутства НАК «Нафтогаз», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України" щодо питань оподаткування природного газу та електричної енергії.

Метою прийняття закону є покращення фінансового становища підприємств, що виробляють, транспортують і постачають теплову та електроенергію, незалежно від форми власності; суб’єктів господарювання, що провадять діяльність, пов’язану з постачанням природного газу та електричної енергії за регульованим тарифом; Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її дочірніх компаній ДК "Газ України", ДК "Укртрансгаз", ДК "Укргазвидобування", ДАТ "Чорноморнафтогаз"

Законом передбачається списання заборгованості зазначених підприємств перед бюджетом за податками та зборами, що виникли станом на 31 грудня 2010 року.

Крім того, встановлено попередження значних додаткових податкових нарахувань, які виникнуть внаслідок реалізації положень, передбачених у проекті Закону "Деякі питання списання заборгованості за спожитий природний газ і електричну енергію"

Законом пропонується списати заборгованість перед бюджетом підприємств, які брати участь у списанні заборгованості відповідно до законопроекту "Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію" на загальну суму понад 24 млрд. грн.

Крім того, 12 травня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону "Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію".

Метою прийняття законопроекту є вирішення проблеми боргів, забезпечення умов для підвищення рівня поточних розрахунків за спожитий природний газ і електричну енергію та створення умов для покращення фінансово-економічного стану, зокрема, тих підприємств, що виробляють, транспортують і постачають теплову та електричну енергію, незалежно від форми власності; суб’єктів господарювання, що провадять діяльність, пов’язану з постачанням природного газу та електричної енергії за регульованим тарифом; Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", ДК "Газ України", ДК "Укргазвидобування", ДК "Укртрансгаз", ДАТ "Чорноморнафтогаз".

Завданням законопроекту є покращення платіжного балансу зазначених підприємств шляхом списання їх заборгованості за спожитий природний газ і електричну енергію, яка виникла станом на 1 січня 2010 року і нарахованих пені та штрафних санкцій із заборгованості за природний газ станом на 1 січня 2011 року.