«Надра України» завершили І квартал із прибутком 4 тис. грн.

НАК «Надра України» завершила січень-березень 2011 року з чистим прибутком 4 тис. грн., тоді як за аналогічний період 2010 року чистий збиток склав 10,877 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

У повідомленні наголошують, що в січні-березні НАК "Надра України" скоротила чистий дохід на 36,2%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 7,573 млн. грн., а також скоротила валовий дохід (виручку) від реалізації на 29, 9% - до 10,280 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 2010 рік НАК «Надра України» завершила із чистим прибутком 5,012 млн. грн., тоді як за 2009 рік чистий збиток склав 34,999 млн. грн.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до Указу Президента України № 802 від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.