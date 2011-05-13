Постачання нафтової сировини на українські НПЗ в січні-квітні скоротилися на 27,5%

Постачання нафтової сировини (нафта, газовий конденсат і вакуумний газойль) на українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, в січні-квітні ц.р. скоротилося на 27,5%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 2 млн. 829,4 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У січні-квітні ц.р. українські НПЗ переробили 2 млн. 959,3 тис. тонн нафтової сировини, що на 24,4% менше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році постачання нафтової сировини на українські НПЗ скоротилося на 3,3%, порівняно 2009 роком, до 11 млн. 56,8 тис. тонн. У 2010 році українські НПЗ переробили 11 млн. 96,6 тис. тонн нафтової сировини, що на 3,6% менше, ніж у 2009 році.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти за рік.