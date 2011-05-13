Янукович доручив внести у ВР проект закону про регулювання ядерної та радіаційної безпеки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів внести у місячний строк на розгляд Верховної Ради проект закону про орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Про це йдеться в указі глави держави «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 квітня 2011 року "Про підвищення безпеки експлуатації атомних електростанцій України", розміщеному на офіційному сайті Президента.

Указом Президент вводить у дію рішення РНБО,згідно з яким визнається за необхідне проведення поглибленої позачергової оцінки стану безпеки енергоблоків атомних електростанцій України, включаючи перевірку їхньої сейсмостійкості.

Відповідно до рішення РНБО, Кабмін також має затвердити у тримісячний строк оновлену Енергетичну стратегію України на період до 2030 року з урахуванням нових викликів та загроз енергетичній безпеці держави; Комплексну програму модернізації і підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій України на 2011 - 2017 роки; план заходів зі створення Єдиної автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки в Україні із визначенням джерел їхнього фінансування; план заходів щодо забезпечення відкритості і доступності інформації, пов`язаної з використанням ядерної енергії, а також підвищення рівня культури безпеки в атомній енергетиці.

Уряд до 15 грудня 2011 року маєвнести на розгляд Верховної Ради проект Кодексу про захист населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій; забезпечити з урахуванням рекомендацій Міжнародного агентства з атомної енергії перегляд нормативно-правових актів з радіаційної безпеки, зокрема, в частині визначення порядку здійснення невідкладних заходів у разі виникнення радіаційних аварій та проведення йодної профілактики населення України.

Кабмін має вжити за участю Національної академії наук України заходів щодо модернізації національної системи сейсмічних спостережень; вжити заходів щодо забезпечення уніфікованого підходу до визначення розмірів і меж зон спостереження атомних електростанцій; затвердити план заходів щодо здійснення просвітницької роботи з населенням, яке проживає в зонах спостереження атомних електростанцій; забезпечити населення, яке проживає в зонах спостереження атомних електростанцій, засобами індивідуального захисту людини.