Кабмін затвердив фінплан «Укренерго» з прибутком 0,78 млрд. грн.

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план оператора національної енергосистеми ДП «Національна енергетична компанія "Укренерго".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії з посиланням на розпорядження уряду №388-р від 11 травня.

Фінпланом НЕК «Укренерго», зокрема, передбачено чистий прибуток за підсумками 2011 року в розмірі 784,7 млн. грн.

Компанія в 2011 році планує перерахувати 133,258 млн. грн. чистого прибутку у вигляді дивідендів до Державного бюджету, інші 651,45 млн. грн. планується направити на реалізацію ряду інфраструктурних проектів. Зокрема, на заходи, пов`язані з будівництвом ЛЕП 750 кВ «Рівненська АЕС, – підстанція (ПС) «Київська» з розширенням ПС 750 кВ «Київська» і заходами щодо повітряної лінії (ПЛ) 750 кВ, розширення і реконструкцію ПС 330/110/10 кВ «Північна» (Київ), реконструкцію ПС 330 кВ «Усатове» з реконструкцією відкритих розподільчих пристроїв 110 кВ та інші проекти.

Окрім цього, "Укренерго" планує в 2011 році освоїти 285,807 млн. грн. кредитних коштів, залучених у міжнародних фінансових інститутів для реалізації проектів будівництва ПЛ 750 кВ «РАЕС-ПС «Київська» (150 млн. грн.), ПЛ 330 кВ «Дністровська ГАЕС – ПС «Бар» з реконструкцією ПС «Бар».

Ще 50,048 млн. грн. компанія планує одержати з Держбюджету на проект модернізації ПС «Північна»

Сума обов`язкових податкових відрахувань «Укренерго» в 2011 році затверджена на рівні 607,9 млн. грн., зокрема податок на прибуток - 93,016 млн. грн, відрахування частини прибутку – 133,258 млн. грн., податок на додану вартість – 259 млн. грн. Відрахування до державних цільових фондів встановлені на рівні 307,082 млн. грн.

Фінансовий план «Укренерго» розроблявся з урахуванням середньорічного тарифу на передачу електроенергії на 2011 рік на рівні 2,088 коп. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році «Укренерго» збільшило дохід від надання послуг з передачі електроенергії на 13,5%, або на 288,964 млн. грн., порівняно з 2009 роком, – до 2 млрд. 431,517 млн. грн. (без ПДВ).

Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням Об`єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.