Росія може розподілити на користь «Північного потоку» газ, що йде через Україну

Заступник голови Державної Думи РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ не виключає перерозподіл газу, що транспортується через Україну для поставок по «Північному потоку».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

«Сумарна потужність ГТС України – 142 млрд. куб. м газу на рік, зараз там проходить десь 118 із недовантаженням із різних причин – відповідно до контрактів і за технічними можливостями... Я допускаю, що якийсь перерозподіл буде, адже подача газу з північних родовищ коротша через «Північний потік», - сказав В.ЯЗЄВ.

При цьому він підкреслив, що РФ не збирається відмовлятися від транзиту по українській ГТС.

«Ми завжди підкреслювали, що без неї обійтися не можемо, але нам і Європі набагато легше стане, якщо з`явитися ще один шлях постачання газу до Європи», - додав він.

Як зазначив В.ЯЗЄВ, було заявлено, що до початку видобутку газу зі Штокманського родовища постачання по «Північному потоку» здійснюватимуться з Південноросійського родовища.

При цьому він підкреслив, що Росія має єдину систему газопостачання й може поставити газ із будь-якого родовища у будь-яку точку на кордоні Росії.

Він зазначив, що проектна потужність першої нитки «Північного потоку» становить 27,5 млрд. куб. м на рік і контракти на цей обсяг є.

«Не бачу проблем із завантаженням цієї нитки, і через рік буде пущена друга нитка», - зазначив В.ЯЗЄВ.

Він також вважає, що зараз немає підстав для перегляду ціни на газ для України.

Окрім цього В.ЯЗЄВ вважає, що в разі приватизації «Нафтогазу» недопуск до неї «Газпрому» нелогічний.

«Як це зрозуміти? «Газпром» - основний партнер і «Нафтогаз» живе від газпромівського газу – за рахунок поставок і транзиту... а акції продати хоч кому, тільки не «Газпрому» - це незрозуміла дискримінація», - підкреслив В.ЯЗЄВ.

Він також зазначив, що РФ виступає за покрокове об`єднання двох компаній.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив на засіданні президії уряду РФ, що закінчено будівництво першої нитки газопроводу «Північний потік».

Також 5 травня в прес-службі оператора проекту, компанії Nord Stream AG, повідомили, що початок транспортування природного газу по першій нитці газопроводу «Північний потік» безпосередньо з Росії до країн Європейського Союзу намічено на четвертий квартал цього року.

Довідка УНІАН. «Північний потік» – новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район м. Виборг) до узбережжя Німеччини (район м. Грайфсвальд). Довжина газопроводу становить близько 1200 км. Введення в експлуатацію першої нитки «Північного потоку» продуктивністю 27,5 млрд. куб. м газу на рік було намічено на 2011 рік. Завершення будівництва другої нитки газопроводу в 2012 р. приведе до збільшення його пропускної спроможності до 55 млрд. куб. м.

Проект «Північний потік» із бюджетом 7,4 млрд. євро реалізує спільне підприємство Nord Stream AG, засноване з метою планування, будівництва та подальшої експлуатації морського газопроводу. ВАТ «Газпром» володіє 51% консорціуму, E.ON Ruhrgas AG і BASF/Wintershall GMBH мають рівні частки по 15,5%, а частки N.V. Nederlandse Gasunie і GDF SUEZ становлять по 9%.