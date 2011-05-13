Язєв: голова «Нафтогазу» відмовився виступати на конференції у Берліні

Москва. Голова НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН відмовився виступати на конференції «Енергетичний діалог Росія – ЄС: газовий аспект» у Берліні 19 травня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав заступник голови Державної Думи РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ.

«Що стосується української сторони – ми всі запрошення переслали. Я вчора ще раз вивіряв порядок денний, і звернув увагу, чому немає БАКУЛІНА, відмовилася українська сторона виступати», - сказав В.ЯЗЄВ. За його словами, українська делегація буде як слухачі.

«Я вважав і вважаю, що їм потрібно («Нафтогазу» - УНІАН) надавати трибуну, і ми готові це робити», - сказав він.

Він підкреслив, що це «топова» конференція, де збираються експерти високого рівня в сфері ПЕК з різних країн. Братимуть участь політики і представники усіх міжнародних енергетичних організацій. Росію представлятиме керівництво «Газпрому», додав він.

За його словами, одна з сесій буде присвячена третьому енергетичному пакету.

«Якщо ми не знайдемо чіткого механізму регулювання усього, що пов`язане з енергетикою – видобуванням , транспортуванням, розподілом, ціноутворенням, оподаткуванням цих видів діяльності, це, може, і приводить до конфліктів», - сказав він.

При цьому В.ЯЗЄВ повідомив, що на початку червня у Києві відбудеться зустріч експертів Російського газового товариства і Української газової асоціації.

За інформацією організаторів, у числі основних тем, які будуть розглянуті на конференції - перспективи міжнародної енергетичної співпраці, вплив енергетичного регулювання на розвиток європейського і російського газового ринку.