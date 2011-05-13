Переговори щодо перегляду формули ціни на газ наступного тижня продовжаться - Азаров

Наступного тижня продовжаться україно-російські переговори щодо перегляду формули ціни на газ. Як повідомляє урядовий сайт, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в інтерв`ю Reuters.

«Було досягнуто домовленість про те, що робоча група у складі голови правління «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія БОЙКА приступить до узгодження наших позицій», - зазначив прем`єр-міністр. Він додав, що наступного тижня в Україну приїде О.МІЛЛЕР, і сторони продовжать переговори про перегляд формули ціни на газ.

Голова уряду підкреслив, що, згідно з газовою угодою, яку підписала Юлія ТИМОШЕНКО, Україна отримує газ дорожче, ніж Німеччина та Польща.

«Наші аргументи були почуті й ми запропонували свій підхід, що включає заміну базової ціни, яка не відповідає ніяким умовам ціноутворення, а по-друге, заміну складових цієї формули. Ми запропонували замість газойля включити вугілля», - сказав він.

Прем`єр-міністр переконаний, що в результаті переговорів сторони домовляться про перегляд формули ціни на газ. «Я не сумніваюся, що ми домовимося про прийнятну для нас формулу», - підкреслив М.АЗАРОВ, додавши, що додатковим аргументом має стати те, що Україна є одним із найбільших покупців російського газу та найбільшим транзитером його до країн Європи.