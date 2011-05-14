У Японії повністю зупинена робота АЕС «Хамаока»

Японська компанія-оператор Chubu Electric Co. у суботу повідомила про повне зупинення АЕС «Хамаока» відповідно до прохання уряду Японії, повідомляє Газета.Ru з посиланням на агентство Kyodo.

У суботу вранці був зупинений останній діючий реактор на п`ятому енергоблоці.

Реактори на першому, другому, третьому і четвертому енергоблоках «Хамаокі» були зупинені раніше.

У п`ятницю стало відомо, що компанія-оператор АЭС «Хамаока» приступила до встановлення контролюючих стрижнів на четвертий реактор АЕС, котрі мають зупинити ядерні реакції.

На початку травня прем`єр-міністр Японії Наото КАН заявив, що компанія Chubu Electric Power Co має зупинити роботу на АЕС «Хамаока».