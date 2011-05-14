У Канаді під Ніагарським водопадом виритий тунель завдовжки понад 10 км

Найбільша в світі бурова машина завершила в Канаді роботу з риттю тунелю завдовжки 10,2 кілометра під Ніагарським водопадом, повідомляє РІА “Новости”.

Тунель в Онтаріо в 1,5 рази довша за тунель під Ла-Маншем.

Буріння було розпочате в 2006 році в рамках найбільшого в світі проекту зі створення джерела поновлюваної енергії. Роботи з облаштування тунелю повинні повністю закінчаться в 2013 році.

Очікується, що тунелем піде вода на гідроелектростанцію Сера Адама Бека, що дасть змогу ГЕС забезпечувати енергією 160 тисяч будинків.

Щосекунди ГЕС завдяки тунелю одержуватиме на 500 кубічних метрів води більше, ніж раніше.

"Це - важливе досягнення, ми продовжуємо трансформувати і модернізувати електричну систему Онтаріо. Наші інвестиції просувають економіку вперед і забезпечать у майбутньому появу енергосистеми, яка б служила не одному поколінню жителів Онтаріо", - заявив міністр енергетики Онатріо Бред ДУГІД.

Проект створив 400 робочих місць і приніс провінції близько мільярда доларів прибутку.