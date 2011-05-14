У Японії біля побережжя префектури Фукусіма стався землетрус магнітудою 5,7

На північному сході Японії в ніч на суботу стався сильний землетрус магнітудою 5,7. Національне метеорологічне агентство оголосило загрозу цунамі на побережжі, проте через кілька хвилин зняло попередження, передає РІА “Новости”.

Повідомлень про руйнування і постраждалих не надходило. Робота транспорту не переривалась.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився біля побережжя префектури Фукусіма, а осередок залягав на глибині 30 кілометрів під морським дном. Сильні підземні поштовхи відчули жителі 17 із 47 префектур Японії, зокрема в Токіо.

Внаслідок потужного за останні десятиліття землетрусу в Японії, що відбувся 11 березня і став причиною цунамі, сталася аварія на АЕС «Фукусіма-1». Усі наслідки НП досі невідомі. Кількість загиблих внаслідок землетрусу і цунамі перевищила 15 тисяч.