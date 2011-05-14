Відбулися слухання про добудову Хмельницької АЕС

У Хмельницькому відбулися громадські слухання за участю представників міської влади, незалежних експертів щодо доцільності добудови 3-го і 4-го енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з резолюцією, яку ухвалили на слуханнях, хмельничани визначили, що «стратегічно недоцільно нарощувати ядерний потужності в умовах, коли Україна вже має надлишкові потужності», а також зобов’язали владу провести екологічну експертизу проекту добудови і референдум.

У документі зазначили альтернативні можливості розвитку регіону, зокрема туристичні, а також запропонували вдвічі знизити тарифи на електроенергію для населення 30-кілометрової зони ХАЕС та згодом для радіусу у 100 км.

За словами заступника генерального директора ХАЕС Олега РАХЛІНСЬКОГО, “будівництво двох енергоблоків дасть великий поштовх для розвитку не лише держави, але й Хмельниччини”. Він додав, що керівництво ХАЕС виконує державне завдання, а не бажання дирекції станції.

О.РАХЛІНСЬКИЙ резюмував, що, згідно з результатами обстеження, існуючі енергоблоки витримають добудову, також для охолодження існуючих потужностей водойм вистачить.

Як повідомляв УНІАН, голова Хмельницької ОДА Василь ЯДУХА наголосив, що альтернативи атомній енергетиці в Україні немає. “АЕС виробляють майже половину енергії, яку споживає народногосподарський комплекс. А її собівартість майже удвічі-тричі нижча від енергії, виробленої гідроелектростанціями. У контексті цього прошу всіх звернути увагу на безпеку будівництво самих блоків - вони здатні витримати землетрус при 7 балів за шкалою Ріхтера”, - зазначив він.

Очільник краю розповів, що мав розмову з гендиректором ХАЕС Миколою ПАНАЩЕНКОМ, який запевнив, що при будь-якій аварійній ситуації на атомних станціях спрацьовує автоматичне вимикання реакторів. “Скажу більше: Хмельницька атомна станція, напевно, найкраща серед АЕС не лише України, а й Європи у параметрах захисту та надійності”, - заявив В.ЯДУХА.

Довідка УНІАН. 9 червня 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього й четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва та введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ в Україну.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го й 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, окрім «Атомстройекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстройекспорту», який представив проект реакторної установки В-392.