Україна значно зменшить обсяги закупівель газу у Росії - Азаров

Україна у другому півріччі значно зменшить обсяги закупівель газу в Росії через зростання його вартості, основні закупівлі зроблені в першому кварталі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі «5 каналу» заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«У другому півріччі ми газу будемо купувати значно менше, ніж у першому півріччі, оскільки зросте його ціна. Ми основні закупівлі зробили у першому кварталі, і у другому кварталі практично вже не будемо закуповувати газ », - сказав М.АЗАРОВ.