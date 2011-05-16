Через пуск «Північного потоку» Україна недоотримує 770 млн. дол. – російський експерт

Введення в експлуатацію першої нитки «Північного потоку» приведе до недоотримання Україною потенційного прибутку у розмірі 770 млн. дол. на рік.

Таку думку УНІАН висловив генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки РФ Костянтин СИМОНОВ (Росія).

Він зазначив, що максимальний обсяг газу, що транспортується через Україну, становив близько 120 млрд. куб. м у 2008 році, але через падіння попиту в Європі транзит знизився у 2009 році до 92 млрд. куб. м, і в 2010 р. – до 95 млрд. куб. м.

«Можна сказати, що обсяг транзиту за два роки через Україну через економічну ситуацію в Європі зменшився приблизно на 25 млрд. куб. м – на обсяг першої нитки «Північного потоку», - сказав К.СИМОНОВ.

Експерт додав, що обсяг поставок до Європи російського газу зріс на 12% у першому кварталі цього року, і попит відновлюватиметься й надалі.

«У “Північний потік” підуть ті обсяги, попит на які зараз підвищується. Ніби для України нічого не зміниться, але якщо подивитися уважно, втрати будуть, якщо порівнювати не з 2010 роком, а з 2008 р., коли був зафіксований максимальний обсяг транзиту», - сказав експерт.

Він підкреслив, що відновлення попиту в Європі піде саме за рахунок України, а 2008 рік показав, що ГТС України може такі обсяги газу транспортувати.

«Насправді введення першої нитки «Північного потоку» приведе до недоотримання Україною потенційного прибутку. Потужність нової труби - 27,5 млрд. куб. м, і це той газ, який Україна могла б транспортувати сама», - упевнений К.СИМОНОВ.

Він зазначив, що через Україну могло пройти додатково 25 млрд. куб. м на рік за транзитної ставки у розмірі 3 дол. «Виходить, що недоотримана вигода України по 2012 року від введення «Північного потоку» - 770 млн. дол.», - сказав К.СИМОНОВ.

За його словами, вже на сьогодні підписані контракти на транспортування у 2012 році через «Північний потік» 22 млрд. куб. м, і вихід його на проектну потужність - 27,5 млрд. куб. м - можливий у 2013 році.

Він зазначив, що закачування газу в «Північний потік» може здійснюватися з єдиної газової системи і, як результат, з будь-яких родовищ Росії, хоча спочатку для першої нитки планувалося Південноросійське родовище, а для другої – Штокманське родовище.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив про завершення будівництва першої нитки газопроводу «Північний потік».

Також 5 травня у прес-службі оператора проекту, компанії Nord Stream AG, повідомили, що початок транспортування природного газу першою ниткою газопроводу «Північний потік» безпосередньо з Росії до країн Європейського Союзу намічено на четвертий квартал поточного року.

Довідка УНІАН. «Північний потік» – новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район м. Виборг) до узбережжя Німеччини (район м. Грайфсвальд). Протяжність газопроводу становитиме близько 1200 км. Введення в експлуатацію першої нитки «Північного потоку» продуктивністю 27,5 млрд. куб. м газу на рік було намічене на 2011 рік. Завершення будівництва другої нитки газопроводу в 2012 р. приведе до збільшення його пропускної спроможності до 55 млрд. куб. м.

Проект «Північний потік» з бюджетом 7,4 млрд. євро реалізує спільне підприємство Nord Stream AG, засноване з метою планування, будівництва і подальшої експлуатації морського газопроводу. ВАТ «Газпром» володіє 51% консорціуму, E.ON Ruhrgas AG і BASF/Wintershall GMBH мають рівні частки по 15,5%, а N.V. Nederlandse Gasunie і GDF SUEZ - по 9%.