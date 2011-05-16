Нафтогаз має намір залучити іноземні компанії для збільшення видобутку вуглеводнів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» активно працює над пошуком і розробкою родовищ вуглеводнів на території України, зокрема, вивчає можливості залучення іноземних компаній.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Зокрема, впродовж першої декади травня «Нафтогаз України» і «Ексонмобіл Експлорейшн енд Продакшн Компані Україна Б.В.» обговорили низку питань Угоди про співпрацю щодо освоєння нетрадиційних вуглеводнів в Україні, зокрема, щодо геологічної вивченості та перспектив освоєння таких родовищ.

Крім того, компанія веде переговори з представниками італійської нафтової компанії Eni spa щодо підписання Угоди про співпрацю у сфері розвідки і видобутку вуглеводнів в Україні.

Водночас, ДК «Укргазвидобування» проводить геологорозвідувальні роботи на Святогірському родовищі в Харківській області. На початку травня на родовищі було завершене буріння пошукової свердловини №16 глибиною 4 тис. 700 м, у розрізі якої було виявлено низку перспективних пластів. Почато роботи з їх випробування з метою отримання припливу вуглеводнів.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.