Міненерговугілля за скасування до 2013 року ПДВ на імпорт нафти

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України ініціює введення до 31 грудня 2012 року нульової ставки ПДВ на операції з ввезення на територію країни сирої нафти.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді з посиланням на проект закону «Про внесення змін до податкового кодексу», підготовлений Міненерговугілля і переданий до Кабінету міністрів України.

Згідно з документом, пільги розповсюджуатимуться на НПЗ, що мають всі стадії технологічного процесу, а також компанії-імпортери за умови укладення між ними прямих договорів або на поставку, або на переробку сировини. Перелік НПЗ затверджуватиметься Кабінетом міністрів.

Разом з тим, Міненерговугілля підготувало проект постанови Кабміну про перелік НПЗ, що мають всі стадії технологічного процесу з виробництва нафтопродуктів. До нього увійшли п`ять нафтопереробних заводів і Шебелинський газопереробний завод ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». Водночас у списку немає Херсонського НПЗ.

У пояснювальній записці до проекту документів говориться, що їх ухвалення дозволить збільшити обсяг переробки нафти на вітчизняних НПЗ, зменшити вплив подорожчання нафти на світових торгових майданчиках на цінову ситуацію в Україні.