Україна збільшила транзит газу на 12%, нафти – скоротила на 12%

Транзит природного газу територією України в січні-квітні ц.р. збільшився на 12,0%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, транзит нафти територією України в січні-квітні ц.р. скоротився на 12,4%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Також у повідомленні сказано, що загальне транспортування нафти по нафтотранспортній системі України в січні-квітні скоротилося на 17,2%, а транспортування газу – збільшилася на 8,0%

Держкомстат не наводить натуральні показники транзиту нафти й газу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в 2010 році транзит природного газу територією України збільшився на 2,9%, порівняно з 2009 роком. Транзит нафти територією України в 2010 році скоротився на 30,8%. Загальне транспортування газу по газотранспортній системі України в 2010 році збільшилося на 6,3%, а нафти – скоротилося на 22,7%.

Газотранспортна система України знаходиться в експлуатації ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а нафтотранспортна система – в управлінні ВАТ «Укртранснафта».