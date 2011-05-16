Україна вивчить можливість вирощування біомаси для енергетики в Чорнобильській зоні відчуження

Державне агентство з управління зоною відчуження спільно з Wageningen University and Research Centre (Нідерланди) та бельгійсько-українським підприємством з вирощування та використання біомаси PhytoFuels Investments планують провести дослідження про доцільність вирощування на сільгоспугіддях Чорнобильської зони відчуження біомаси для її подальшого використання в якості біопалива на об`єктах альтернативної енергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Державного агентства з управління зоною відчуження Микола ПРОСКУРА.

За його словами, відповідні дослідження планують завершити до березня 2012 року і його результати покладуть в основу розробки техніко-економічного обґрунтування проекту. Мета проекту - реабілітація радіоактивно забруднених земель зони відчуження шляхом вирощування енергетичних рослин з метою їх подальшої переробки в біопаливо. За словами М.ПРОСКУРИ, реалізація проекту дозволить прискорити проведення заходів з реабілітації земель Чорнобильської зони, забезпечить її власними джерелами електроенергії і тепла, і створить додаткові робочі місця.

Дослідження буде проводитися в рамках меморандуму про співпрацю, підписаного Держагентством по зоні відчуження з Wageningen University and Research Centre (Нідерланди), Інститутом біомаси та сталого розвитку (створений навесні 2011 за підтримки Центру з біоенергетики Полтавської аграрної академії) і PhytoFuels Investments у березні ц.р .

Як повідомив співзасновник PhytoFuels Investments Лоїка ЛЕРМІНЬЙО, за попередніми оцінками, потенціал сільгоспугідь зони відчуження міг би забезпечити біопаливом енергетичний об`єкт встановленою потужністю до 200 МВт. При цьому в якості основної культури, з якої планують отримувати біомасу, стане просо прутоподібне, яке, як показали попередні дослідження, є найбільш стійкою рослиною в складних агроумовах зони. Крім цього, в якості палива планують також використовувати наявну в зоні деревину та іншу рослинність, запаси якої виникають при санітарних прорубування лісових масивів.

М.ПРОСКУРА повідомив також, що в разі реалізації проекту, золу, яка утвориться в результаті спалювання біопалива, і яка має низькоактивне забруднення, будуть бетонувати та захоронювати на території споруджуваного комплексу з дезактивації, транспортування, переробки та захоронення РАВ "Вектор".

Раніше Рада національної безпеки і оборони розглядала можливість використання в господарських цілях земель, які були забруднені в результаті аварії на ЧАЕС.