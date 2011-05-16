Міненерговугілля розробило законопроект про концесію і оренду державних шахт

Міністерство енергетики і вугільної промисловості розробило законопроект про особливості оренди і передачі в концесію державних підприємств паливно-енергетичного комплексу, зокрема державних вуглевидобувних підприємств.

Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства з посиланням на першого заступника міністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря ПОПОВИЧА.

Згідно з повідомленням, проектом Закону України «Про особливості передачі в оренду або концесію об`єктів паливно-енергетичного комплексу, які знаходяться у державній власності» обумовлюються умови залучення недержавних інвестицій для технічного переоснащення і оновлення основних фондів, поліпшення фінансового стану державних підприємств, зокрема вугільної галузі.

У Міненерговугілля зазначають, що реалізація положень закону сприятиме поліпшенню економічної ситуації на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, створенню конкурентного середовища, оптимізації і поступовому зменшенню витрат на державну підтримку, а також підвищенню інвестиційної привабливості об`єктів ПЕК.

На даний час законопроект пройшов усі стадії узгодження, і переданий на розгляд Кабінету міністрів України, повідомляє прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою №443 від 4 квітня вирішив передати у концесію цілісні майнові комплекси "Ровенькиантрациту" і "Свердловантрациту".

Нагадаємо, у липні 2010 року «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит» і енергохолдинг ДПЕК, що входить до групи СКМ Ріната АХМЕТОВА, уклали договір про співпрацю, у рамках якого донецька компанія зобов`язалася вкласти у розвиток підприємств близько 500 млн. грн.