Кабмін звільнив трьох заступників голови «Нафтогазу»

Кабінет Міністрів України звільнив Юрія КОЛБУШКІНА, Валентина ФРАНЧУКА і Сергія СТОРЧАКА з посад заступників голови правління НАК «Нафтогаз України».

Відповідні розпорядження Кабміну (№№ 398-р, 399-р і 400-р від 11 травня 2011 року) опубліковані на урядовому порталі.

Згідно з документами, всі вони звільнені у зв`язку з переходом на інше місце роботи.

Ю.КОЛБУШКІН працював заступником голови правління «Нафтогазу України» з листопада 2006 року. В.ФРАНЧУК був призначений заступником голови правління «Нафтогазу України» в лютому 2009 року. С.СТОРЧАК прийшов на посаду заступника голови НАК «Нафтогаз України» в листопаді 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, у квітні ц.р. «Нафтогаз України» заявив про проведення оптимізації організаційної структури і штатної кількості співробітників апарату та намір скоротити кількість заступників голови правління «Нафтогазу України» до чотирьох чоловік.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.