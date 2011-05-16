Росія з 1 червня збільшить мито на експорт нафти до 462,1 дол. за тонну

Експортне мито на нафту в Російській Федерації з 1 червня 2011 зросте до 462,1 долара за тонну з 453,7 долара, яке діяло з 1 травня; пільгове мито на нафту складе 217,5 долара за тонну, на світлі нафтопродукти - 309, 6 доларів, на темні - 215,8 долара за тонну.

Про це повідомив журналістам начальник зведено-аналітичного відділу Мінфіну РФ Олександр САКОВИЧ, передає РІА Новини .

"Середня ціна моніторингу з 15 квітня по 15 травня склала 116,233 долара за барель", - сказав О.САКОВИЧ.

Якщо додаткове підвищення експортного мита на бензин, введене на початку травня, збережеться, то, відповідно, мито на бензин складе 415,8 долара за тонну, а в разі скасування підвищення це мито буде рівне миту на світлі нафтопродукти, зазначив він.

О.САКОВИЧ нагадав, що остаточно ставки будуть затверджені постановою уряду.

Уряд Росії на фоні зростання цін на бензин і дефіциту палива з 1 травня вирішив підвищити експортні мита на бензин більше, ніж планувалося, - до 90% від ставки мита на нафту. При цьому представники кабінету міністрів неодноразово називали дану міру тимчасовою і обіцяли скасувати її, коли проблема з дефіцитом вирішиться. Проте минулого тижня глава Мінекономрозвитку Ельвіра НАБІУЛЛІНА не виключила, що таке мито на паливо збережеться і в червні.

Нафта дорожчає з початку цього року на тлі заворушень у країнах Близького Сходу.

Експортне мито на нафту розраховується відповідно до закону про митний тариф, тоді як мито на нафтопродукти розраховується за методикою, затвердженою урядом РФ наприкінці грудня 2010 року.

Що ж до пільгового мита на нафту, то в даний час воно поширюється на 19 родовищ Східного Сибіру.

Ставки мит на нафтопродукти розраховуються за затвердженими формулами із застосуванням розрахункових коефіцієнтів: на легкі та середні дистиляти, дизельне пальне, бензол, толуол, ксилоли - 0,67 в 2011 році, 0,64 в 2012 році та 0,60 з 2013 року; на мазут, масла мастильні та інші, відпрацьовані нафтопродукти, вазелін і парафін, кокс нафтовий і бітум нафтовий - 0,467 в 2011 році, 0,529 - у 2012 році і 0,60 - з 2013 року.