ВР ухвалила в першому читанні законопроект про виробництво та споживання біопалив

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект «Про розвиток виробництва та споживання біологічних палив».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 278 із 392 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект спрямований на приведення у відповідність законодавства України з законодавством Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища та екології, а також покликаний сприяти розвитку національного паливного ринку та забезпеченню розвитку агропромислового комплексу.

Даним законопроектом передбачено запровадження законодавчого регулювання ринку виробництва та споживання біопалив, структурування ринку таких біопалив та створення прозорого механізму виробництва та споживання біопалив.

Пріоритетними, єдино можливими і доцільними на даний час напрямками державної підтримки розширення ринку біопалива є передбачені законопроектом можливості широкого застосування біопалив нафтопереробними та іншими підприємствами у виробництві сумішевих видів палива.

Даним законопроектом визначаються принципи політики у сфері виробництва та використання біопалив, визначаються ознаки та класифікація видів біопалив, вказується характеристика виробників, споживачів біопалив та технічних засобів.

Крім того, в законопроекті визначені заходи із запровадження норм споживання біопалив, регулювання заходів з розробки нових видів біопалива, фінансування сфери біопалив, визначення норматив виробництва, транспортування та зберігання біопалив.