Кабмін затвердив порядок використання 3,6 млрд. грн. для підприємств ТКЕ

Кабінет міністрів України вчора своєю постановою затвердив порядок використання коштів у розмірі 3,6 млрд. грн. на компенсацію різниці в тарифах підприємствам теплокомуненерго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ у ході міжнародної науково-практичної конференції «Ресурс» «Модернізація комунальної теплоенергетики», яка проходить у рамках виставки «Аква-Терм Київ 2011».

«Вчора підписано постанову про порядок закриття цих коштів, і в п`ятницю ми проведемо селекторну нараду, на якій розглянемо, що необхідно робити в цьому питанні, щоб впродовж травня-червня повністю закрити ці 3,6 млрд. грн. Тому що у нас попереду ще близько 3 млрд. грн., які нам необхідно закрити до опалювального сезону», - сказав він, уточнивши, що загальний розмір компенсації різниці в тарифах становить 6,3 млрд. грн.

Ю.ХІВРИЧ також повідомив, що минулого тижня був прийнятий закон, який списує пені та штрафи з підприємств ЖКГ, зокрема газопостачальних підприємств, у розмірі 1,1 млрд. грн.

За даними першого заступника міністра, загальний розмір заборгованості за спожиті енергоресурси підприємств ЖКГ становить 11,3 млрд. грн., із них, із урахуванням ухвалених рішень із погашення різниці в тарифах і списання пені та штрафів, залишається вирішити питання про погашення 3,9 млрд. грн. заборгованості.

«3,9 млрд. грн. – це ті борги, які у нас є, і які до опалювального сезону нам необхідно погасити», - додав він.

Ю.ХІВРИЧ уточнив, що станом на 1 квітня ц.р., у структурі заборгованості за період опалювального сезону заборгованість населення становила близько 1 млрд. грн. (середній рівень розрахунків населення за житлово-комунальні послуги становив 83-85%), по пільгах і субсидіях – близько 200 млн. грн., державного бюджету – 230 млн. грн., місцевих бюджетів – близько 400 млн. грн., комерційних підприємств – 732 млн. грн.

Перший заступник міністра додав, що кошти на компенсацію пільг і субсидій є, і поставив завдання перед керівництвом регіонів у травні «максимально закрити пільги і субсидії». Також він пообіцяв вирішити питання з погашенням заборгованості державних підприємств у червні-липні.

При цьому Ю.ХІВРИЧ закликав керівництво регіонів завершити розробку схем теплопостачання і програм модернізації теплоенергетики.

За його словами, до наступного опалювального сезону бюджетна сфера повинна бути готова до 1 вересня, житлові будинки, тепло- і водопровідні мережі, дороги, комунальний електротранспорт – до 15 вересня, а 1 жовтня планується провести пробні пуски тепла і комунальна сфера повинна бути готова до нового опалювального сезону.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками експертів, на компенсацію різниці в тарифах підприємствам теплокомуненерго цього року необхідно передбачити в Державному бюджеті близько 6 млрд. грн.