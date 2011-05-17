Україна за січень-квітень збільшила виробництво електроенергії на 4%

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) в січні-квітні 2011 року збільшилося на 4,1%, або на 2,675 млрд. кВт/год., порівняно з січнем-квітнем 2010 року – до 68,563 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, за чотири місяці ц.р. теплові електростанції (ТЕС) збільшили вироблення електроенергії на 9,6%, або на 2,232 млрд. кВт/год., – до 25,563 млрд. кВт/год., атомні електростанції (АЕС) – на 2,8%, або 822 млн. кВт/год., – до 23,375 млрд. кВт/год., блок-станції та комунальні ТЕЦ – на 6,4%, або 198,6 млн. кВт/год., – до 3,308 млрд. кВт/год.

ГЕС і ГАЕС у січні-квітні ц.р. скоротили вироблення електроенергії на 20,1% – до 4,349 млрд. кВт/год..

У квітні ц.р. вироблення електроенергії в ОЕС України зросло, порівняно з квітнем 2010 року, на 5%, або 725,1 млрд. кВт/год., – до 15,183 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує в 2011 році збільшити виробництво електроенергії на 3,7%, або 6,9 млрд. кВт/год., порівняно з 2010 роком – до 194,839 млрд. кВт/год.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України, за оперативними даними, в 2010 році збільшилося на 8,7%, або на 15,010 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 187,910 млрд. кВт/год.