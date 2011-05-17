Виробництво бензину збільшилося на 0,4%, дизпального – скоротилося на 25,4%

Українські нафтопереробні заводи (НПЗ) у січні-квітні 2011 року збільшили виробництво автомобільного бензину на 0,4%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 0,921 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням Держкомстату, виробництво дизельного пального в Україні в січні-квітні скоротилося на 25,4%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 0,895 млн. тонн.

Також у повідомленні сказано, що виробництво топкового мазуту в Україні в січні-квітні скоротилося на 20,2%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 0,768 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році, за інформацією Держкомстату, Українські НПЗ скоротили виробництво автомобільного бензину на 11,8%, порівняно з 2009 роком, - до 2,873 млн. тонн, дизельного пального - на 5,1% - до 3,709 млн. тонн, топкового мазуту - на 6,0% - до 2,414 млн. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанський (ТНК-ВР) і Кременчуцький («Нафтогаз України»), за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного пального.