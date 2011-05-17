Україна за 4 місяці збільшила експорт електроенергії на 11,9%

Україна в січні-квітні ц.р. збільшила експорт електроенергії на 11,9%, або 174,9 млн. кВт/год., порівняно з січнем-квітнем 2010 року – до 1,643 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

У звітний період експорт української електроенергії до країн Східної Європи збільшився на 42,4%, або на 22,43 млн. кВт/год., – до 753,9 млн. кВт/год.

Нагадаємо, що експортером із української сторони в східноєвропейському напрямку є ТОВ «Східенерго», що входить у структуру приватного енергохолдингу ДТЕК.

Зокрема, за вказаний період експорт української електроенергії до Угорщини зріс на 77,4% – до 401,9 млн. кВт/год., до Словаччини – на 45,8%, до 352 млн. кВт/год.

Експортні поставки електроенергії до Румунії та Польщі з України в січні-квітні ц.р. не здійснювалися.

Експорт електроенергії до Молдови, який здійснює дочірня компанія ДТЕК ТОВ «Пауер Трейд», за підсумками січня-квітня зріс у 38 разів – до 79,8 млн. кВт/год. Нагадаємо, комерційні поставки електроенергії в даному напрямку «Пауер Трейд» почала з квітня ц.р.

З початку року до Білорусі ТОВ «Східенерго» і ДПЗД «Укрінтеренерго» експортували 808,7 млн. кВт/год., що на 13,7% менше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Також повідомляється, що в квітні ц.р. експорт електроенергії з України зріс на 67,8%, або на 180,8 млн. кВт/год., порівняно з квітнем 2010 року, – до 447,6 кВт/год.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, по яких здійснюється експорт.

Україна в 2010 році збільшила експорт електроенергії на 2,7%, або 109,8 млн. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 4,218 млрд. кВт/год.

У 2010 році експорт електроенергії з української сторони здійснювали ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) – східноєвропейський і білоруський напрямки, ТОВ «Пауер Трейд» (ДТЕК) – молдавський напрямок, ДПЗД "Укрінтеренерго" – білоруський напрямок.