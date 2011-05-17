Верхню межу цінового коридору на бензин А-95 зберегли на рівні 10 грн./л

Експертно-аналітична група (ЕАГ) з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості рекомендувала нафтотрейдерам дотримуватися встановленого на попередньому засіданні цінового коридору на бензин А-95 на рівні 10,00 грн./л.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

У повідомленні наголошується, що таке рішення ЕАГ прийняла на своєму засіданні 17 травня.

Разом з тим, група також рекомендувала трейдерам у зв`язку з надлишком на ринку дизельного пального знизити його вартість до 9,6 грн./л.

Головуючий на засіданні міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО зазначив: «Ми, як держава, зважено підходимо до функціонування ринку, у той же час вимагатимемо виконання домовленостей. Держава підставила плече трейдерам в найбільш непростий момент, знизивши акцизи на пальне і запровадивши відповідні ініціативи на законодавчому рівні. Тому ми хочемо, щоб наші відносини були партнерськими, а домовленості дотримувалися».

Міністр також звернувся до Антимонопольного комітету з пропозицією приймати відповідні жорсткі рішення щодо учасників ринку, які відмовлятимуться витримувати верхній рівень коридору.

На засіданні також обговорювалося питання ресурсного наповнення українського ринку нафтопродуктів. Під час обговорення учасники висловили переконання в тому, що ресурсна база нафтопродуктів в Україні є достатньою для безперебійного забезпечення ринку.

Крім того, на засіданні розглядалося питання щодо законодавчого врегулювання низки питань, пов`язаних з функціонуванням ринку нафтопродуктів.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня ц.р. ЕАГ підвищила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 до 10,00 грн./л, на дизельне пальне – до 9,60 грн./л.