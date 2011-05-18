ВР вдосконалить систему тарифоутворення на електроенергію з біогазу

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону “Про внесення змін до статті 17-1 Закону України «Про електроенергетику» (щодо вдосконалення системи тарифоутворення на електроенергію, яка виробляється з біогазу)”.

Як передає кореспондент УНІАН, вчора за дане рішення проголосували 303 із 373 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

В законопроекті зазначається, що біомасою є біологічна речовина рослинного або тваринного походження, яка є джерелом отримання енергії.

Крім того, в законопроекті зазначається, що величина «зеленого» тарифу для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біогазу, отриманого при спалюванні чи бродінні біомаси рослинного або тваринного походження, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з біогазу, отриманого при спалюванні чи бродінні біомаси рослинного або тваринного походження.

Величина «зеленого» тарифу для суб‘єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біогазу, отриманого зі сміттєзвалищ або зі шламів каналізаційних стоків, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з біогазу, отриманого з сміттєзвалищ або з шламів каналізаційних стоків».

Також в законопроекті передбачено, що у разі виробництва електричної енергії суб‘єктами господарювання на об‘єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела з частковим використанням традиційних джерел енергії, «зелений» тариф встановлюється на обсяг електричної енергії, яка вироблена з використанням лише альтернативних джерел енергії. При цьому частка використання альтернативних джерел має становити не менш як 50% від щомісячного обсягу енергії, виробленого на об‘єктах, на яких є таке спільне використання.

Кошти, отримані суб‘єктом господарювання, який виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії відповідно до затвердженого «зеленого» тарифу після врахування експлуатаційних витрат виробництва, сплати всіх податків та зборів, спрямовуються на повернення вкладених коштів на новозбудований об‘єкт альтернативної енергетики та/або подальший розвиток альтернативної енергетики.