Видобуток газу в Україні скоротився на 1,8%, нафти – на 5,1%

Українські нафтогазовидобувні підприємства у січні-квітні п.р. скоротили видобуток природного газу на 1,8%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 6,4 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням Держкомстату, у січні-квітні видобуток нафти в Україні скоротився на 5,1%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 0,808 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату у Україні в січні-квітні скоротився на 10,1%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 291,0 тис. тонн, а газу нафтового супутнього збільшився на 7,1% – до 232,0 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році, за даними Держкомстату, українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток природного газу на 5,5%, порівняно з 2009 роком, до 19,1 млрд. куб. м. У 2010 році видобуток нафти в Україні скоротився на 11,5%, порівняно з 2009 роком, до 2,566 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні в 2010 році скоротився на 8,8%, порівняно з 2009 роком, до 928,0 тис. тонн, а газу нафтового попутного скоротився на 12,0% – до 655,0 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», що входять до структури НАК «Нафтогаз України».