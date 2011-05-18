СБ надасть Україні 200 млн. дол. позики в рамках проекту енергозбереження на підприємствах

Рада директорів Світового банку (СБ) 17 травня затвердила надання позики у розмірі 200 млн. дол. США на проект енергозбереження в Україні.

Про це йдеться у повідомленні СБ, переданому агентству УНІАН.

Ці кошти буде спрямовано на заходи, метою яких є енергозбереження в промислових компаніях, муніципалітетах і на підприємствах, які перебувають у муніципальній власності, і енергосервісних компаніях.

У рамках проекту надається позика через фінансового посередника – «Укрексімбанк». Банк кредитуватиме безпосередньо промислові і муніципальні проекти ефективного використання енергії. «Укрексімбанк» також здійснюватиме подальше надання коштів (перекредитування) банкам-учасникам для створення фінансового ринку для проектів ефективного використання енергії.

Передбачається 6 категорій інвестиційних субпроектів: модернізація неефективного і застарілого обладнання/виробничих об`єктів; установка високоефективного енергозберігаючого промислового обладнання і запровадження технологій з високим ступенем енергозбереження для нових виробничих потужностей; використання відпрацьованого газу, теплової енергії і надмірного тиску в промислових технологіях; удосконалення промислових систем, пов`язане з комплексом заходів з підвищення ефективності використання енергії; зменшення втрат енергії на підприємствах муніципального сектору, які здебільшого спеціалізуються на централізованому теплопостачанні міських районів; зменшення втрат енергії в будинках.

Проект має допомогти Україні скоротити енергоємність на 20% до 2015 року і на 50% до 2030 року. Він також сприятиме зменшенню залежності України від імпортованого газу, а отже, пом`якшенню ризиків, пов`язаних з безпекою енергопостачання, і зменшенню вартості енергопостачання.

“Потенціал ефективного використання енергії в Україні величезний. Якби країні вдалося зменшити свою енергоємність до рівня Польщі, вона могла б скоротити своє енергоспоживання приблизно на одну третину. Це могло б зменшити, щонайменше, на 30% споживання природного газу”, – сказав директор СБ з питань України, Білорусі і Молдови Мартін РАЙЗЕР.

Проект також допоможе скоротити викиди CO2, щонайменше, на 1 млн. тонн щороку і, як очікується, сприятиме створенню робочих місць, як безпосередньо, так і опосередковано, через переваги підвищеної конкурентоспроможності завдяки зменшенню вартості продукції в результаті меншої енергоємності.

СБ підтримав Україну в реформуванні енергетичного сектору шляхом проведення діалогу із стратегічних питань, надання технічної допомоги і фінансування проектів структурної перебудови з початку 90-х років минулого століття, зокрема двох проектів реабілітації гідроелектростанцій, проекту передачі електроенергії, проекту реабілітації і розширення централізованого теплопостачання м. Києва, проекту енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва, проекту структурної перебудови вугільної промисловості і експериментального проекту у вугільній галузі. Світовий банк також співробітничає з урядом та іншими міжнародними фінансовими установами для надання технічної допомоги в реструктуруванні газового сектору з метою сприяння інвестиціям у модернізацію газової промисловості.