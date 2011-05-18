«Нафтогаз» планує у 2012 році збільшити добовий видобуток нафти у Єгипті

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» планує у 2012 році збільшити добовий видобуток нафти на концесійній ділянці Алам Ель Шавіш Іст (Alam El-Shawish East, Західна пустеля, Арабська Республіка Єгипет) до 3 тис. барелей.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що у 2011 році компанія планує видобути на ділянці Алам Ель Шавіш Іст 600 тис. барелей.

Станом на 17 травня, «Нафтогаз України» видобув понад 410 тис. барелей нафти на родовищі Gharadiq, яке знаходиться на ділянці Алам Ель Шавіш Іст. Раннє видобування нафти на цьому родовищі розпочате у квітні 2010 року.

Крім того, завершене будівництво другої черги з раннього видобування нафти на свердловині Karima-2, і очікується отримання дозволу Міністерства нафті Єгипту на введення її в роботу.

На сьогодні на цій території відкрито п`ять родовищ нафти і газу. Одночасно з розвідувальними роботами і роботами з оцінки родовищ (обробка геологічних даних і підрахунок запасів), на ділянці Алам Ель Шавіш проводиться підготовка проектування будівництва трубопроводів і подальше облаштування родовищ.

Також у повідомленні зазначається, що після завершення будівництва нафто- і газопроводів і введення в експлуатацію свердловин на інших родовищах, обсяг видобування становитиме 7 тис. бар. нафти і 700 тис. куб. м газу на добу.

Нагадаємо, 13 грудня 2006 р. між Арабською Республікою Єгипет, Єгипетською Генеральною Нафтовою Корпорацією і НАК «Нафтогаз України» було укладено Концесійну угоду на проведення нафтової розвідки і розробки запасів вуглеводнів східного блоку Алам Ель Шавіш Іст у Західній Пустелі АРІ загальною площею 994 кв. км. Згідно з умовами Концесійної угоди, період геологорозвідувальних робіт триватиме до 13 грудня 2011 року.

За час реалізації проекту компанією пробурено 12 пошукових і 2 розвідувальних свердловини. Відкрито 5 родовищ вуглеводнів. Сумарні запаси видобутку нафти і газу на трьох родовищах оцінюються в 10 млн. тонн умовного палива. Проводиться оцінка запасів на двох інших родовищах.

НАК «Нафтогаз України» продовжує здійснювати організаційно-правові заходи і виконувати дослідницькі і технологічні роботи на родовищах з метою нарощування видобування нафти і газу.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти у країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.